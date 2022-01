Ferrara su Insigne: «Spero in una conferenza congiunta con presidente e calciatore»

A Dazn: «La prestazione di Petagna è confortante per Luciano Spalletti. Non dimentichiamo che proprio lui lo aveva fortemente voluto chiedendogli proprio di non andare via»

Sul prato del Maradona si commenta a Dazn la vittoria portata a casa dal Napoli contro la Sampdoria e Ferrara ha sottolineato

«Vittoria meritata per il Napoli. Gli attaccanti a volte vengono giudicati solo sulla base dei gol, mentre Petagna ha creato spazi ed ha dato grande fastidio alla difesa della Sampdoria. La sua prestazione è confortante per Luciano Spalletti. Non dimentichiamo che proprio lui lo aveva fortemente voluto chiedendogli proprio di non andare via»