Dalla Spagna sono sicuri: Morata vuole il Barcellona, è insofferente alla Juventus

Lo riferisce As. L’operazione era vicina al semaforo verde, ma è stata bloccata da Allegri. Se la Juve non trova un sostituto all’altezza lo spagnolo non si muove da Torino

Álvaro Morata vuole a tutti i costi giocare per il Barcellona. E il fatto che la sua cessione non sia stata già completata lo infastidisce. Lo rivela il quotidiano spagnolo As. È stato Allegri, per ora, a bloccare l’operazione. Il tecnico livornese, che punta molto sul ragazzo, ha fatto sapere al club che Morata non si muove finché la Juve non trova un sostituto all’altezza. Sostituto che non è semplice trovare.

Tuttavia, l’attaccante della Spagna è furioso. Tutt’altro che sereno, come al contrario ha riferito il suo tecnico. Avrebbe voluto giocare la partita di Supercoppa contro il Real Madrid, pensava che l’operazione fosse vicina al semaforo verde. E invece è stato incastrato a Torino, dove peraltro – soprattutto nelle ultime settimane – è stato assai criticato dai tifosi.