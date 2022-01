Allegri: «Morata? È sereno. Un ragazzo perbene, che tiene alla Juventus e vuole rimanere»

Ai microfoni di Dazn, prima di Juventus-Napoli, il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri.

Vigilia strana, cosa ha detto alla squadra?

“Per me è una situazione nuova, noi ci siamo preparati per giocare questa partita, una partita importante, uno scontro diretto, quindi bisogna essere pronti. Veniamo da una sosta, le partite dopo la sosta sono sempre complicate e in questa situazione ancora di più, quindi bisogna avere la capacità di concentrarsi su quello che dobbiamo fare, sapendo di affrontare una grande squadra”.