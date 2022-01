CorSport: ora è chiaro, la Juve ereditata da Pirlo non piaceva ad Allegri. Da oggi è la Juve di Max

Lo scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, in un pezzo dedicato al mercato bianconero.

“Mai stato uno spasimante di Chiesa, tanto meno di Kulusevski, mai convinto al cento per cento del suo centrocampo, ha cercato per un girone intero un punto di equilibrio e lo ha trovato solo nelle ultime gare. Ma non bastava. Ci voleva di più. Ci voleva un attaccante vero, un bomber, non uno che girasse al largo (Morata) o un altro (Dybala) che, a parte le evidenti doti naturali, non riusciva più a entrare in sintonia con la squadra dopo le oscure stagioni all’ombra di Ronaldo”.