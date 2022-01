CorSport: Napoli-Salernitana, Mertens centravanti, con Zielinski, Insigne e Lozano

In difesa, davanti a Meret, ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. In mediana Lobotka e Fabian

Il Corriere dello Sport dà le ultime di formazione per Napoli-Salernitana, in programma oggi pomeriggio alle 15. Secondo il quotidiano sportivo, Spalletti si affiderà a Mertens centravanti, con alle spalle Insigne, che torna dall’infortunio, Zielinski e Lozano, che ha dimostrato di essere in forma contro il Bologna. A centrocampo Lobotka e Fabian. In difesa, davanti a Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui.

La Salernitana, come dichiarato ieri da Colantuono in conferenza stampa, non avrà a disposizione né Ribery né Simy, e sarà decimata dal Covid.