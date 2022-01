Napoli-Salernitana, Ribery non ci sarà. In dubbio anche Simy

Lo riferisce Colantuono in conferenza stampa. Il campione francese viene da un infortunio e non ha ancora recuperato una condizione fisica accettabile

In casa Salernitana piove decisamente sul bagnato. Ne ha parlato Colantuono in conferenza stampa: alla delicata situazione Covid, con la spada di Damocle dei tamponi sulla testa, si uniscono gli infortuni.

La brutta notizia infatti è che Franck Ribery non sarà della partita di domenica a Napoli. Il campione francese si era infortunato qualche settimana fa e sembrava decisamente sulla via del recupero, ma stando a quanto riferisce il tecnico dei granata non è ancora pronto per scendere in campo. Non è in condizione.

Anche le condizioni di Simy destano preoccupazione a Colantuono. Il nigeriano si è fermato per una botta che deve essere approfondita con alcuni esami strumentali.

Tra Covid e infortuni sono 12 o 13 i calciatori a disposizione. Saranno aggregati dei Primavera.