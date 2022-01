Copa del Re, due turni di squalifica allo stadio del Betis per gli incidenti contro il Siviglia

“Il Betis presenterà il relativo ricorso davanti alla Commissione d’Appello poiché è profondamente in disaccordo con il contenuto della risoluzione, che punisce i suoi oltre 50.000 abbonati per l’azione riprovevole di un singolo individuo. Soprattutto se la sanzione viene confrontata con altre delibere emesse in situazioni simili vissute negli ultimi tempi in altri stadi della Spagna. Il club vuole incrementare in modo particolare il rispetto delle misure di sicurezza adottate in coordinamento con la Polizia nazionale per le proprie partite”.