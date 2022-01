Coppa del Re, derby di Siviglia sospeso per il lancio di un’asta in campo, colpito Joan Jordan

Un episodio gravissimo, accaduto poco prima dell’intervallo. Dagli spalti del Betis è iniziato il lancio di oggetti. IL calciatore del Siviglia in ospedale

La partita di ieri tra Betis Siviglia e Siviglia valida per gli ottavi di Coppa del Re è stata sospesa per il lancio di una mazza o un tubo, non è ben chiaro, dagli spalti del Betis. Tubo che ha colpito in testa Joan Jordan, giocatore del Siviglia. Tutto rinviato ad oggi, a porte chiuse.

Un episodio gravissimo, avvenuto subito dopo il gol del pareggio (1-1) dei padroni di casa. A quel punto dal settore occupato dai tifosi del Betis è iniziato un fitto lancio di oggetti.

Pertandingan Copa del Rey Babak 16 Besar antara Real Betis menghadapi Sevilla harus dihentikan dan ditunda karena salah satu pemain Sevilla, Joan Jordan terkena lemparan benda seperti logam dari tribun. pic.twitter.com/CjeNxjghRh — False9 ID (@False9Id) January 16, 2022

Le derby sévillan est arrêté depuis l’égalisation de Nabil Fekir (Betis Séville), peu avant la mi-temps. Le joueur du FC Séville Joan Jordan a été touché par un projectile #lequipeFOOT pic.twitter.com/w7QEBDdH11 — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) January 15, 2022

🚨Suspendido momentáneamente #ElGranDerbi. De Burgos Bengoetxea manda a los jugadores al vestuario después de que un palo alcanzara a Joan Jordán en la cabeza. En directo:

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 15, 2022

Il Betis ha condannato il gesto del suo tifoso (“non rappresenta i tifosi del Real Betis”) e definito l’attacco di cui è stato vittima “un gesto infame”. Jordan è stato portato in ospedale e sottoposto a controlli. La diagnosi è stata di trauma cranico. Il giocatore deve restare a casa per 24 ore sotto osservazione.