Ancelotti: «Quando il portiere tocca il pallone più volte di un centrocampista, qualcosa non quadra»

Il Messaggero intervista Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid. Racconta cosa vuol dire per lui il Real.

«È il club con la maiuscola. C’è il Real e poi c’è il resto. A livello personale, per quello che ha rappresentato nella mia storia, anche il Milan è il club».

Da allenatore è stato a un passo dalla panchina della Roma, squadra importante nella sua carriera di calciatore:

Su come è cambiata la figura dell’allenatore nell’ultimo decennio:

«Nel 1995, quando iniziai questa carriera, le rose erano composte da sedici-diciotto calciatori e lo staff era di un paio di assistenti. Oggi hai ventisei giocatori a disposizione e gruppi di lavoro di dieci persone. La gestione degli uomini è la parte più delicata. Le statistiche e la tecnologia non rappresentano un problema, anzi. Analizzare gli allenamenti di squadre di paesi lontani è interessante. Contribuisce all’evoluzione del calcio. Fino a pochi anni fa la costruzione dal basso era impensabile. Adesso si gioca davvero in undici, anche se a mio avviso, quando il portiere tocca il pallone più volte di un centrocampista, qualcosa non quadra».