Allegri vuole tenere Arthur. La sua cessione all’Arsenal è stata bloccata dalla Juve

Lo riporta Calciomercato.it. Il centrocampista brasiliano ex Barça ha convinto il tecnico livornese con le ultime prestazioni. Anche Locatelli con lui è più libero

Tormentato dagli infortuni e spesso in panchina. La parabola in bianconero di Arthur, centrocampista ex Barcellona, è stata fin qui piuttosto deludente. Tanto che sembrava assai probabile una cessione del brasiliano già a gennaio, con l’Arsenal fortemente interessato ad acquisirne le prestazioni.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, però, le ultime prestazioni di Arthur hanno cambiato le carte in tavola: quando gira ne beneficia tutta la squadra, e anche Locatelli – che fin qui ha giocato da regista – è più libero di inserirsi e proporsi in fase offensiva.

Allegri avrebbe dunque chiesto alla Juve di bloccarne la cessione. Peraltro, i contatti coi Gunners – frequenti in questi giorni – non hanno ancora portato ad un accordo. La grande novità è che, specie senza un sostituto, la Vecchia Signora non ha più nessuna fretta di liberare il ragazzo.