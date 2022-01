Allegri: «Bonucci? È stato multato e pagherà la multa. Così il caso è chiuso»

In conferenza: «Dybala? Le valutazioni contrattuali spettano alla società. Per quanto riguarda il valore tecnico, Paulo è un grande giocatore».

Alla vigilia di Juventus-Udinese, il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa.

«Domani affrontiamo una squadra fisica, che si difende molto bene. Sarà una gara diversa rispetto a quelle contro Roma e Inter. Serviranno pazienza e lucidità».

«Ci saranno sicuramente dei cambiamenti domani. Stiamo tutti abbastanza bene tranne Danilo che non è ancora a disposizione e Bonucci che ieri ha avuto un risentimento e lo ritroveremo dopo la sosta».

«L’ho già detto, la rosa della Juventus è questa e con questi giocatori dobbiamo arrivare nel migliore dei modi alla fine della stagione. Stiamo crescendo come squadra, stiamo lavorando col massimo impegno per ottenere il massimo dei risultati e dobbiamo solamente rimanere sereni».

«Stiamo lavorando bene, con il massimo impegno. Dobbiamo rimanere sereni, ma assolutamente focalizzati sui nostri obiettivi stagionali».

«Le valutazioni contrattuali spettano alla società. Per quanto riguarda il valore tecnico di Dybala posso dire che è un giocatore molto importante per noi. Mi aspetto una sua crescita nelle prossime partite. Paulo è un grande giocatore».

«Pellegrini? Domani potrebbe giocare dall’inizio, rientra Cuadrado. Abbiamo anche De Sciglio e Alex Sandro che a parte quell’ingenuità ha fatto una grande partita. Ritornato ai suoi livelli anche a livello difensivo».

«Rientra Szczesny, la situazione ora è a posto. Ho il dubbio tra Kulusevski e Bernardeschi, hanno fatto entrambi una bella partita poi i cambi saranno importanti domani».

«C’è troppo stupore sui contratti in scadenza, è una cosa normale. In tutti i lavori funziona così, a fine contratto non è che ti impegni meno con l’azienda. Bisogna fare e poi si vede, poi possono esserci le decisioni dei giocatori che vogliono cambiare aria. Però finché si gioca si gioca, poi se fai bene alla Juve trovi un’altra occasione altrimenti no. L’unico modo è fare bene sul campo».

«Bonucci? È stato multato per quello che è successo in Supercoppa e pagherà la multa. Così il caso è chiuso»

«Domani saranno 300 panchine con la Juventus. Facendo un rapido ragionamento, la partita che mi ha emozionato di più, nonostante l’eliminazione, è stata quella di Madrid contro il Real. Speriamo di festeggiare nel migliore dei modi domani».

«Contro l’Udinese giocheranno come centrali De Ligt e Rugani. Chiellini ha giocato una grande partita mercoledì sera, ma ha bisogno di riposare».