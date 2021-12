Sulla Gazzetta le parole di un dirigente Juve: «Dovevamo raggiungere il Real e invece… però è stato bello»

Proseguono gli interrogatori delle persone informate dei fatti. Non saranno convocati dai pm Agnelli, Nedved e Paratici

I pm che si occupano dell’inchiesta plusvalenze della Juventus vanno avanti con le indagini e con gli interrogatori delle persone informate dei fatti. Per ora non è ancora saltata fuori «la carta famosa che teoricamente non deve esistere», cioè la scrittura privata riguardante i pagamenti arretrati dovuti a Ronaldo, emersa dalle intercettazioni.

Tra i teste non saranno convocati Agnelli, Nedved e Paratici, scrive la Gazzetta dello Sport, che pubblica anche un’altra frase tra quelle intercettate.

“«Dovevamo raggiungere il Real e invece… però è stato bello», è il commento che si sarebbe lasciato scappare in estate un dirigente”.

