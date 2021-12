Spalletti: «La storia di Manolas riguarda il suo rapporto con la società. Vederlo felice mi ha reso felice»

Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia di Milan-Napoli, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato anche di Kostas Manolas, “fuggito” un paio di giorni fa in Grecia per passare all’Olympiacos nel momento forse più difficile del Napoli, dal punto di vista degli infortuni.

«Manolas? La sua è una storia che riguarda il rapporto tra il calciatore e la società. Con quelli che ci sono possiamo ambire ad andare a vincere la partita. Di Manolas, perciò, non ne parlo. Cerco sempre di vivere anche la storia dei miei calciatori, stando in un gruppo. Averlo visto felice nella presentazione all’Olympiacos mi rende felice insieme a lui. Per il resto noi abbiamo delle necessità, perché quelle che sono le insidie che possono accadere sono lì davanti. Facciamo anche noi delle valutazioni. Ora il mercato è chiuso, il gruppo che c’è è questo, ora. La rosa della mia squadra mi piace in tutti i petali, ma poi è chiaro che se la sciupi, la rosa, da qualche parte manca qualcosa e allora poi bisogna ricomporla».