Spalletti: «I tifosi percepiscono la totale dedizione verso la maglia, adesso si fidano»

Nell’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, Luciano Spalletti ha elogiato anche il pubblico del Maradona, che ha fatto sentire il suo sostegno nelle ultime giornate di campionato, e che lui stesso, contro il Leicester, in Europa League, ha incitato a supportare il Napoli.

«Giovedì mi ero dimenticato di citare il pubblico. Li ho chiamati in causa alla fine della partita e loro hanno partecipato in modo totale dandoci la spinta nel recupero. I nostri tifosi percepiscono la totale dedizione verso la maglia, adesso si fidano, e tolgono ogni freno alla loro passione per il Napoli. Un supporto che ha un peso determinante, con loro al nostro fianco siamo più forti. La nostra metà campo è più ampia».