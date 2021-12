Sarri: «Immobile? L’infortunio è di lieve entità. Se è in grado, giocherà già domani»

In conferenza stampa: «Andare direttamente agli ottavi ci consentirebbe di avere due settimane libere per allenarci, cosa che da agosto non è mai successa»

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha presentato in conferenza stampa la partita di Europa League in programma domani sera alle 21 contro il Galatasaray. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com.

“Domani sarà molto importante, c’è in ballo un ottavo di finale di una coppa europea. Era già fondamentale ottenere la qualificazione, ma andare direttamente agli ottavi ci consentirebbe di avere due settimane libere per allenarci, cosa che da agosto non è mai successa. Spero che la Lazio sia cambiata rispetto all’andata, spero di vedere la nostra versione migliore, ce ne sarà bisogno: loro sono in testa al girone più complicato dell’Europa League. Non hanno mai preso gol in trasferta in Europa quest’anno”.