Sampdoria, il club rassicura i giocatori dopo l’arresto di Ferrero: anticipati gli stipendi

L’arresto del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha ovviamente allarmato non poco la squadra diretta da D’Aversa. Per rasserenare i giocatori, scrive la Gazzetta dello Sport, il club ha promesso loro di anticipare il pagamento degli stipendi.

“L’arresto di Ferrero ha turbato molto anche il gruppo-squadra, che agli ordini di D’Aversa continua a preparare il derby di domani sera al Ferraris sui campi di Bogliasco. Proprio allo scopo di sostenere la squadra (seguita quotidianamente dal direttore sportivo Faggiano, al quale è delegata la responsabilità dell’intera area tecnica), manifestando la vicinanza della società, ieri sono saliti al Poggio alcuni componenti del CdA, insieme al direttore operativo Bosco. D’Aversa e una rappresentanza del gruppo squadra hanno poi avuto un breve incontro con una delegazione di sostenitori blucerchiati, anche loro al “Mugnaini” per sostenere i giocatori. E proprio per far comprendere ancor più ai giocatori che la vita del club deve comunque proseguire regolarmente, è emersa ieri anche la volontà di fare un anticipo sui pagamenti dei tesserati previsti entro febbraio. Un segnale alla squadra: i fatti degli ultimi giorni non devono rovinare una stagione calcisticamente già quanto mai complessa”.