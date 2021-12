Lo sfogo di Ferrero dal carcere: «Se volevo potevo scappare quando stavo girando Pechino Express»

«I finanzieri non mi hanno fatto assistere alla perquisizione, mi sono arrabbiato e mi è uscito un fiotto di sangue dal naso. Ora sto bene, anche se in carcere»

La Stampa riporta lo sfogo del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, dal carcere di San Vittore di Milano. Ferrero è stato arrestato per bancarotta fraudolenta.

“Se volevo, potevo far perdere le mie tracce quando stavo girando le puntate di Pechino Express. Non mi hanno mandato agli arresti domiciliari perché ritenevano che non era una misura adeguata. Ma se ho la Digos che mi segue da tempo e mi mettevano il braccialetto elettronico agli arresti domiciliari come potevo scappare?”.