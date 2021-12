Piccinini: «Avevamo dato per chiusa la lotta Champions ma Atalanta e Napoli hanno frenato»

Lascia poco da discutere l’ennesima sconfitta rimediata dal Napoli questa sera contro lo Spezia, che rimette in discussione quelli che erano gli equilibri del campionato e fanno ricredere su quello che potrà essere il resto della stagione.

Negli studi si Sky Sport il giornalista Sandro Piccinini ha parlato delle prime posizioni della Serie A dopo il girone d’andata:

«Avevamo dato per chiusa la lotta Champions ma Atalanta e Napoli hanno frenato tanto. In effetti bisogna essere cauti nelle previsioni. Non dobbiamo dimenticare l’infortunio di Osimhen, anche Gattuso perse punti importanti per i ko dei giocatori. Fa parte del gioco»