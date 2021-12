Le Parisien: “Un biglietto di Psg-Real Madrid costa già più di duemila euro”

Il club non ha ancora aperto la vendita ufficiale ma sul sito Ticketplace è già cominciata la compravendita. Contro il Barcellona si arrivò a 2.800 euro

Un biglietto di Psg-Real Madrid costa già più di duemila euro. Lo scrive l’edizione on line del quotidiano Le Parisien.

Scrive che per la partita d’andata il Psg non ha ancora messo in vendita i biglietti ufficiali ma una compravendita virtuale è già cominciata sulla piattaforma Ticketplace che è ospitata dal sito web del Psg. La piattaforma consente di acquistare i biglietti che sono già esauriti alla biglietteria ufficiale, sono i venditori a decidere i prezzi di vendita dei loro biglietti. Coloro i quali sanno di aver diritto a un biglietto, come ad esempio gli abbonati, mettono il tagliando preventivamente in vendita.

Le Parisien scrive che già oggi sono in vendita circa 1.500 biglietti, la maggior parte a prezzi proibitivi. Assistere a Psg-Real Madrid costerà dieci volte di più rispetto alla somma spesa per Psg-Brest.

Un biglietto di Champions non costa meno di 250 euro. Nella tribuna Borelli – la più cara – al momento si è raggiunto la cifra di 2173 euro. Prezzi alti ma che – ricorda Le Parisien – non hanno ancora eguagliato quelli del 2015 quando nei quarti di finale il Psg affrontò il Barcellona. Allora si arrivò al prezzo record di 2.800 euro per un biglietto.