L’agente di Nandez: «Un’offerta del Napoli? Non mi risulta nulla»

L’agente di Nahitan Nandez, Oscar Bentancourt, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 1 Station Radio. Ha commentato la notizia emersa questa mattina, di un’offerta avanzata dal Napoli per il giocatore del Cagliari. Non ci sono novità di mercato, ha detto.

“Sinceramente non ho alcuna novità di mercato riguardo Nandez. Offerta del Napoli al Cagliari? Non mi risulta nulla in questo momento. Ripeto, sul ragazzo non ci sono novità di mercato”.