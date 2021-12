Gazzetta: De Laurentiis ha presentato un’offerta per Nandez a gennaio, è duello con l’Inter

Il Napoli e l’Inter sono sul centrocampista del Cagliari Nandez. Lo scrive la Gazzetta dello Sport:

La novità, però, è che l’Inter ha un rivale agguerrito e si chiama Napoli: ha presentato nero su bianco un’offerta proprio negli ultimi giorni. L’uruguaiano è stato richiesto da De Laurentiis in prestito per sei mesi con diritto di riscatto, ma il club sardo pretende di inserire l’obbligo per far decollare la trattativa. La situazione è in evoluzione anche perché la squadra di Spalletti cerca un mediano che abbia quelle fattezze: aggressivo, dinamico e pure duttile.