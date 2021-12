La psichiatra della Goggia: «La psichiatria aiuta l’atleta a far funzionare meglio il suo corpo»

A Repubblica: «Già a Lake Louise si è percepito che lei era un’altra persona. Sciava “intera”. Scendeva portando con sé la piccola, la ragazza che è stata, l’adulta che è»

Repubblica intervista la dottoressa Romana Caruso psichiatra e psicoterapeuta citata da Sofia Goggia in un’intervista col quotidiano. La psichiatra ha parlato del suo lavoro, di come il suo lavoro possa influire sul rendimento degli atleti (ne ha in cura anche altri).

«A Sofia ha fatto bene tutto questo. Da atleta è allenata ad ascoltare il proprio corpo, quando si riescono a slacciare i cordoni che cominciamo ad allacciare nella vita neonatale, a togliere quei grumi che l’ansia e la sofferenza ci hanno fatto formare, è come se un soffio permettesse all’atleta di far funzionare meglio il proprio corpo». «Già a Lake Louise si è percepito che lei era un’altra persona. Sciava “intera”. Scendeva portando con sé la piccola, la ragazza che è stata, l’adulta che è. Il suo cuore, la sua testa, i suoi piedi uniti in un unicum sano, veloce, salutare, fisiologico».