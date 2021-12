Intercettazioni Juve su Ronaldo: “Non arriverei all’estremo di fare una causa, poi c’è quella carta”

Sulla Gazzetta. L’avvocato Gabasio: “Poi magari dobbiamo fare una transazione finta. Quella carta lì che loro devono tirar fuori non è che non ci aiuti tanto a noi”

Inchiesta sulle plusvalenze della Juventus, prosegue il lavoro della Procura della Repubblica di Torino alla ricerca di questa famosa carta di Ronaldo di cui parla Cherubini (responsabile del mercato) con l’avvocato Gabasio in una intercettazione («la carta famosa che teoricamente non deve esistere, se salta fuori ci saltano alla gola…tutto sul bilancio, i revisori e tutto»).

Scrive la Gazzetta dello Sport:

Dalle intercettazioni emerge anche la possibilità di una causa legale, presumibilmente nei confronti del clan Ronaldo, ma il motivo è tutt’altro che chiaro. «Poi magari dobbiamo fare una transazione finta… Non arriverei all’estremo…di fare una causa perché poi quella carta lì che loro devono tirar fuori non è che non ci aiuti tanto a noi… nel nostro bilancio», dice Gabasio, che poco prima aveva spiegato di aver fatto un «discorso con il pres» (probabilmente Agnelli). Chiuso il bilancio, la Juve ha inserito la vendita di CR7 (passato allo United a fine agosto) nei fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno, ma per l’accusa è avvenuto in maniera difforme, senza alcun accenno alla scrittura privata.