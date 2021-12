Il Milan perde con il Liverpool B ed è fuori dall’Europa. Il Real batte l’Inter 2-0 col minimo sforzo

I rossoneri perdono 2-1 e sono fuori anche dall’Europa League. Al Bernabeu l’Inter fa la fine della provinciali: ci prova per mezz’ora, poi non la vede più

Come era facilmente prevedibile, niente en-plein delle italiane in Champions. Il Milan è fuori e non solo dalla Champions. La squadra di Pioli ha perso in casa 2-1 contro il Liverpool ampiamente rimaneggiato, con tre titolari in campo (due sono Salah e Mané) ed è arrivato quarto nel girone. Il piazzamento preferito dai tifosi. I rossoneri non giocheranno l’Europa League e potranno dedicarsi esclusivamente al campionato. Il Milan è andato anche in vantaggio con Tomori, grazie a una ingenuità di Alisson. Presto imitato da Maignan che ha favorito il pareggio di Salah. Nella ripresa, il gol del 2-1 di Origi. Il Liverpool ha chiuso il girone a punteggio pieno. Al secondo posto l’Atletico Madrid che ha vinto 3-1 in casa del Porto con rete di Griezmann, Angel Correa e De Paul.

Si qualifica l’Inter che si era già qualificata prima della partita contro il Real Madrid privo di Benzema. Al Santiago Bernabeu è finita 2-0 per i Blancos. La squadra di Inzaghi non ha demeritato, soprattutto nella prima mezz’ora. Ha provato a fare la partita, il Real glielo ha concesso perché i nerazzurri – stasera nella solita orrida maglia col fascione multicolore – non sono mai stati veramente pericolosi. I padroni di casa hanno lasciato sfogare l’Inter come si fa con una provinciale e hanno lasciato loro il possesso palla (ossia il due di briscola). Dopodiché gli uomini di Ancelotti, sornioni, hanno segnato con Kroos, hanno fallito un gol con Jovic (il sostituto di Benzema) e colpito un palo di Rodrigo. Tutto nei primi 45 minuti. Nel secondo tempo, non c’è stata partita. L’Inter è rimasta in dieci per l’espulsione di Barella. Qualche minuto prima, Inzaghi aveva fatto uscire Brozovic, Calhanoglu e Dzeko. È entrato addirittura Sanchez. Nel finale, raddoppio di Asensio con uno splendido tiro di sinistro. Il Real ha concluso il girone al primo posto.

Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News