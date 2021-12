Il dottor Ruggiero: «Osimhen? Dipendesse da lui andrebbe in campo già oggi»

Il dottor Roberto Ruggiero, che ha ideato e realizzato la maschera protettiva per Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte.

“Maschera per Osimhen? Non è stato complicato realizzarla, c’era una pressione mediatica maggiore ma per noi è lavoro quotidiano. Poi eravamo mirabilmente diretti dal dottor Canonico e dal chirurgo Tartaro. Che materiale è stato utilizzato? Kevlar e carbonio. Osimhen sta benissimo, fortemente motivato: se dipendesse da lui andrebbe in campo già oggi. Adesso deciderà Canonico quando farlo entrare in squadra, poi ci sono i tempi di calcificazione e guarigione. Per mia esperienza, quando potrebbe tornare? Ci vogliono tempi tecnici per la guarigione, di solito sono di 90 giorni. Bisogna avere tempo per l’ossificazione. Diciamo che ora siamo a metà dell’opera”.