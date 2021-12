Ibrahimovic vuole battere il record e diventare il marcatore più anziano della Champions

Non è la prima volta che Zlatan tenta di spingersi oltre, per superare i limiti a cui altri calciatori si sono dovuti in chinare. Questa sera per lui sarà una duplice occasione, quella personale di realizzare un record e quella per la sua squadra il Milan, che lo svedese potrebbe portare agli ottavi di Champions con un suo gol.

I suoi record

Zlatan ha segnato a 79 squadre diverse nei cinque principali campionati europei (31 sono in Italia, su 36 affrontate) negli anni Duemila. Nessuno come lui, nemmeno CR7 che si è fermato a 78.

Ibra ha superato la quota mostruosa dei 400 gol: ora come ora sono 403 per l’esattezza, di cui 73 in maglia rossonera. Una quota che gli permette di agganciare al 10° posto Pippo Inzaghi tra i migliori marcatori del Milan in Serie A.