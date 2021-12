Guai per il Napoli, porta a casa tre infortuni

Nel corso della gara contro il Sassuolo sono usciti per infortunio Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly

Si chiude con un pareggio e con tre infortuni la gara del Napoli contro il Sassuolo. Prima il capitano Lorenzo Insigne, non rientrato all’inizio della ripresa che ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio e così nel secondo tempo è subentrato Elmas.

Gli azzurri nel corso della ripresa perdono anche Fabian Ruiz, autore del primo gol del Napoli. Al 65′ lo spagnolo si è accasciato a terra per un problema inguinale ed è stato prontamente sostituito da Politano

Ultimo in ordine, lascia il terreno di gioco anche Koulibaly. Il difensore azzurro si ferma all’80esimo chiedendo il cambio per un problema al flessore della coscia sinistra. In campo Juan Jesus