Gerrard: «Tuanzebe? Dipende tutto da lui e dallo United. Noi vorremmo che restasse»

Il tecnico dell’Aston Villa parla del difensore, nel mirino del Napoli: «È di proprietà dello United, le cui scelte noi rispetteremo»

Il Napoli sembra vicinissimo ad Axel Tuanzebe, difensore centrale del Manchester United in prestito all’Aston Villa. Giuntoli sta cercando la quadra per l’operazione: il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito, magari con un piccolo obbligo di riscatto, come nel caso di Anguissa. Sul tema si è pronunciato, in conferenza stampa, all’allenatore dell’Aston Villa, Steven Gerrard.

“E’ tutto nelle mani di Axel e dello United. Noi vogliamo tenerlo qui, saremmo felicissimi di trattenerlo. Non lo vediamo solo come un prestito fino alla fine della stagione. Vorremmo andare oltre. Speriamo solo di avere quest’opportunità. Si tratta di un giocatore che ci piace molto e che vorremmo restasse almeno fino a fine stagione. Axel è un uomo e vorrà fare la sua scelta. È di proprietà dello United, le cui scelte noi rispetteremo. Spero che voglia essere parte del nostro progetto. Axel ha mostrato livelli di leadership veramente alti in allenamento e sta spingendo per giocare. Vedremo come finirà, noi vogliamo tenerlo”.