Gazzetta: Milan intelligente a non sottovalutare l’Empoli, Kessie trequartista capolavoro di ingegneria tattico 

La Gazzetta dello Sport incorona il Milan come anti-Inter campione d’inverno. La squadra di Pioli ha saputo preparare la partita senza sentirsi superiore rispetto all’avversario e la mossa Kessie trequartista studiata dal tecnico rossonero è stata quella che ha portato alla vittoria.

“Uno scarto di misura sarebbe stato più giusto, ma il successo milanista nel suo insieme è assolutamente legittimo, perché il Milan ha avuto l’intelligenza di non sottovalutare l’Empoli, di adattarsi all’avversario, senza “puzza sotto al naso” come direbbe Allegri. È stata la prestazione di una squadra matura, consapevole delle difficoltà che attraversa -l’emergenza infortuni – e rispettosa dei valori altrui. La mossa a sorpresa di Pioli, Kessie trequartista con la duplice funzione di incursore cannoniere e di anti-Ricci, il regista azzurro, è costata lo scacco matto all’Empoli. Un piccolo capolavoro di ingegneria tattica. La vittoria è cruciale per la classifica. Il Milan si è ripreso subito i tre punti persi domenica contro il Napolie, grazie al clamoroso tonfo degli “spallettiani” contro lo Spezia, è di nuovo secondo in solitudine. È suo il titolo di anti-Inter di Natale, i quattro punti di distacco dalla capolista sono rimasti tali: non era scontato che accadesse”.