Pioli: «Abbiamo colpito nel momento giusto, le partite si vincono anche così»

A Dazn: «Segnare quattro gol contro un avversario così è tanta roba. Siamo stati sul pezzo e umili»

Dopo la vittoria sull’Empoli, ai microfoni di Dazn il tecnico del Milan, Stefano Pioli.

«Segnare quattro gol contro un avversario così è tanta roba. Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo ma abbiamo colpito al momento giusto, le partite si vincono anche così. Siamo stati sul pezzo e umili, abbiamo corso e lavorato, certe partite in alcuni momenti della stagione pesano di più, oggi è così».

«Giroud? Gli servirà questo minutaggio per trovare la condizione migliore. Un giocatore forte che ci dà tante soluzioni».

«Ultimamente ci era mancata un po’ di presenza in area, Kessie ci sa andare. Quando i giocatori sono intelligenti trovano sempre il modo di essere utili»

«La Coppa d’Africa ci toglierà tre giocatori importanti ma ne abbiamo altri con altre caratteristiche, l’importante è avere organizzazione e un concetto di gioco chiaro».

«Il Milan è cresciuto attraverso le partite di Champions e soprattutto attraverso le difficoltà, si impara più dagli errori che dalle cose positive, ma dobbiamo ancora crescere tanto, dobbiamo essere più continui durante la partita, vogliamo essere competitivi per cercare di vincere. L’Inter è la favorita del campionato, ma il campionato è ancora molto lungo. Molto forte il Napoli, la Juve, poi ci siamo noi, l’Atalanta, la Roma. Le difficoltà ci sono per tutti, l’importante è mantenere il livello alto e tenere la continuità. Vogliamo fare meglio dell’anno scorso in termini di punteggio».