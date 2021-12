Gazzetta: Mertens punta al Mondiale del Qatar, non aspetterà il Napoli all’infinito

La Gazzetta dello Sport torna sul rinnovo del contratto di Dries Mertens. Il belga vorrebbe restare a Napoli, lo ha dichiarato ancora una volta dopo il match con l’Atalanta. Ma punta al Mondiale, e per arrivarci deve giocare anche nei primi mesi della prossima stagione. E il Napoli? Aspetterà fine anno: prima di proporre il rinnovo vuole assicurarsi il pass della Champions.

“De Laurentiis vuole attendere la certezza di un posto in Champions e assicurarsi dunque anche la buona salute dell’attaccante prima di decidere la riconferma. Tutto legittimo, ma attenzione perché Mertens ama Napoli, ma ha come obiettivo giocare il Mondiale a dicembre 2022 in Qatar, il suo terzo. Per farlo dovrà avere con certezza un posto dove giocare i primi mesi della prossima stagione. L’attesa non sarà infinita”.