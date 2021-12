Garanzini: la reazione del Napoli è una conferma ulteriore del gran lavoro di Spalletti

Su La Stampa, Gigi Garanzini elogia la prestazione del Napoli, anche se la squadra di Spalletti è stata sconfitta al Maradona per 3-2. Soprattutto, esalta il lavoro di Luciano Spalletti, che si vede, scrive, soprattutto nella reazione della squadra al vantaggio del gruppo di Gasperini su contropiede e al modo in cui ha sopperito alle pesanti assenze.

“Grande partita allo stadio Maradona. Grazie all’ormai solita Atalanta e ad un Napoli per un’ora davvero sorprendente, per la disinvoltura con cui ha supplito alle assenze non solo della spina dorsale, Koulibaly-Anguissa-Osimhen, ma anche di Fabian Ruiz e Insigne che gli ultimi della pista non sono. Colpito a freddo da un gran contropiede, il Napoli ha reagito giocando, e bene, a conferma ulteriore del gran lavoro di Spalletti. Ha mancato il pari con Lozano, lo ha trovato con Zielinski, ha riscoperto Malcuit e avuto conferme da Lobotka e non solo. Poi quando proprio Lobotka si è infortunato a sua volta, il centrocampo azzurro si è un po’ alla volta arreso e l’Atalanta è tornata a colpire”.