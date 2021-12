Dionisi: «I difensori non marcano come prima? Colpa anche di noi allenatori e dei settori giovanili»

L’allenatore bravo è quello che fa meno danni?

«Un po’ lo penso. A volte abbiamo la presunzione di incidere e determinare il risultato, ma il primo compito è far esprimere al massimo i calciatori. Perché i protagonisti sono loro. Io non credo di fare nulla di speciale, ecco perché non sono geloso dei miei allenamenti».