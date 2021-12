Dalma Maradona: «Sto girando un documentario su papà, il Napoli mi ha negato l’accesso allo stadio»

Alla Gazzetta: «non poter entrare in un posto che porta il mio cognome mi sembra una follia. Ho scritto a De Laurentiis, non mi ha risposto»

La Gazzetta dello sport intervista Dalma Maradona, la figlia di Diego, che fa l’attrice attrice e sta girando un documentario che si chiama “La hija de Dios”, «come il monologo che presentai a teatro una decina di anni fa». A metà dicembre sarà a Napoli per girare alcune scene.

Napoli è l’ultima tappa del mio viaggio. Attraverso la casa di produzione locale (la Bronx, ndr) abbiamo chiesto le autorizzazioni necessarie per girare allo stadio ma il Napoli ci ha detto di no. Non ci potevo credere, così ho chiesto di riprovare. Niente. Ci hanno detto di no con una mail di pochissime parole, senza spiegazioni o motivazioni».

«Di fronte a questi no così asciutti ho cercato e ottenuto il telefono del presidente Aurelio De Laurentiis e gli ho scritto, con rispetto, raccontandogli il mio progetto. Il messaggio è stato letto ma ancora non ho ricevuto alcuna risposta.

Non so cosa sta succedendo e il fatto di non poter entrare in un posto che porta il mio cognome mi sembra una follia.

C’è una persona che sta usando il nome e l’immagine di mio padre senza alcun tipo di autorizzazione, e la questione è in mano agli avvocati. (…) Non è un caso che nessuno dei figli fosse presente all’inaugurazione della statua dedicata a mio padre allo stadio.