Contrordine: Atalanta-Villarreal rinviata a domani

Arriva l’annuncio ufficiale allo stadio di Bergamo sommerso dalla neve: campo impraticabile, non si può giocare. Il pubblico fischia

Atalanta-Villarreal non si gioca. La partita di Champions League di Bergamo sarà rinviata a domani alle 15. La neve sul campo è troppa, non si riesce ad arginarla. I giocatori del Villarreal sono andati sotto la curva a salutare i loro tifosi e a spiegare loro la situazione.

Allo stadio dagli altoparlanti arriva l’annuncio ufficiale: partita rinviata a domani ad orario da definire. Dal pubblico arrivano parecchi fischi: i tifosi sono rimasti per ore al gelo, sotto la neve, sballottati tra la decisione di iniziare e quella finale di rinviare a domani.

Ancora non è stato deciso l’orario in cui domani si disputerà la partita: i tifosi sono rimasti al loro posto all’interno dello stadio in attesa di conoscere il verdetto ufficiale.

Stando a quanto riferisce Amazon Prime, la Uefa ha fatto sapere che è orientata a far disputare la partita domani nel primo pomeriggio, per evitare che il match si sovrapponga a quelli in programma di Europa League.

La Uefa, su Twitter, ufficializza la decisione del rinvio.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, l’arbitro, di concerto con il delegato UEFA e con le squadre, ha deciso di rinviare la partita tra Atalanta e Villarreal a Bergamo. La nuova data e ora dell’incontro saranno comunicate a tempo debito. — La UEFA (@UEFAcom_it) December 8, 2021