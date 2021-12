Conference League, gli spareggi: per il Leicester c’è il Randers, dubbio Tottenham

Non è ancora chiaro, dopo il rinvio di Tottenham-Rennes, se agli spareggi parteciperanno gli Spurs o il Vitesse. Per il Marsiglia di Milik c’è il Qarabag

Dopo il sorteggio di Champions (poi annullato in seguito al pasticcio della UEFA) e quello di Europa League, alle 14:00 si è tenuto, sempre a Nyon, il sorteggio degli spareggi di Conference League. Il meccanismo è pressappoco lo stesso dell’Europa League: le retrocesse dai gironi di Europa League (ovvero le terze) affronteranno le seconde dei gironi di Conference, sempre il 17 e il 24 febbraio. Le vincitrici degli spareggi raggiungeranno le squadre già qualificate agli ottavi, tra cui la Roma di Mourinho.

Ancora non è chiaro se agli spareggi parteciperà il Vitesse o il Tottenham. La partita tra la squadra di Conte e il Rennes è stata rinviata per Covid e probabilmente non si giocherà. In quel caso, gli Spurs sarebbero fuori dalla Conference League.

Non sono state coinvolte squadre italiane.

Queste le sfide sorteggiate:

Marsiglia – Qarabag; Psv – Maccabi Tel Aviv; Fenerbahçe – Slavia Praga; Midtjylland – PAOK; Leicester – Randers; Celtic – Bodo Glimt; Sparta Praga – Partizan Belgrado; Rapid Vienna – Tottenham/Vitesse.