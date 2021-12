La Uefa ha diffuso un comunicato ufficiale su Tottenham-Rennes, gara di Conference League che non è stata disputata a causa dell’epidemia Covid che ha colpito gli Spurs, decimati dal virus. Considerato che nel regolamento si legge che «il club che non può giocare la partita sarà ritenuto responsabile per la partita non disputata», la squadra di Conte rischia seriamente di perdere 3-0 a tavolino. Staremo a vedere. Di seguito la nota della Uefa:

A seguito di un’epidemia di COVID-19 nella squadra del Tottenham Hotspur FC in vista della partita della fase a gironi della UEFA Europa Conference League contro lo Stade Rennais FC, prevista per il 9 dicembre 2021 a Londra, la partita non ha potuto svolgersi. In conformità con l’allegato J del regolamento della UEFA Europa Conference League, la UEFA, in collaborazione con i due club, ha cercato di trovare una soluzione praticabile per riprogrammare la partita, in modo da garantire che la fase a gironi potesse essere completata di conseguenza. Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, non è stato possibile trovare una soluzione che potesse funzionare per entrambi i club. Di conseguenza, la partita non potrà più essere disputata e la questione sarà, pertanto, deferita all’Organo di Controllo, Etico e Disciplinare UEFA per una decisione da prendere ai sensi dell’Allegato J del suddetto regolamento di gara.