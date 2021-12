Cairo a Juric: «Meglio dire le cose quando si è in tempo per intervenire»

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha risposto al suo allenatore, Juric, nel corso di un’intervista a Radio Deejay. Il tecnico aveva espresso le sue perplessità sul mercato estivo.

“Io credo che la franchezza sia giusta. Juric è arrivato dopo un anno e mezzo di Torino non brillante, era giusto fare qualcosa di mirato per il suo gioco e che si facesse sentire. Preferisco che mi si dicano le cose quando si è ancora in tempo per intervenire, invece di lamentarsi dopo”.