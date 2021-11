Tatarusanu: «Non mi sono mai sentito un “secondo”. Mentalmente sono molto forte»

Il Giornale intervista Ciprian Tatarusanu. Da secondo portiere, dimenticato in panchina perché tra i pali c’era il predestinato Donnarumma e, poi, la rivelazione Maignan, si è preso il Milan, facendo benissimo anche contro il Porto, in Champions.

Racconta come si allena.

«Ho una fortuna: mi aiuta il fisico, non ho avuto infortuni e questo mi ha consentito di non saltare allenamenti. Poi mentalmente penso di essere molto forte, capace di concentrarmi sulla partita e sul lavoro da svolgere con i miei compagni. Per organizzare la difesa bisogna avere grande lucidità. In apparenza sembro uno tranquillo, non è così. Sono solo molto concentrato sul lavoro. E non sono nemmeno molto anziano, come dite voi in Italia».