Spalletti: «Stasera li ho abbracciati tutti. È un messaggio anche per quelli che sono rimasti a casa»

Spalletti: «Stasera li ho abbracciati tutti. E’ un messaggio anche per quelli che sono rimasti a casa»

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, commenta la vittoria sul Legia, in Europa League, in conferenza stampa.

Su Mertens e Zielinski:

“Mertens e Zielinski sono due che riescono a prendersi da soli quello che meritano, battere un rigore in un contesto del genere non è facile. Sono le non timidezze che questi calciatori devono avere, non ci sono timidezze quando si arriva a giocare, serve forza e determinazione. Questa è una competizione che diventerà bellissima e noi nelle cose belle bisogna starci, non bisogna venirne fuori. Questa è una rosa fatta per giocare insieme, sono tutti adatti per giocare tutti insieme. Non al posto del compagno, ma al fianco del compagno. Non sono quelli che ti dicono come devi fare, ma ti fanno vedere come fare per stare in gruppo. Per questo gli faccio i complimenti. Stasera li ho abbracciati tutti per fargli i complimenti per il secondo tempo, Lobotka si è fatto trovare pronto e ha dato ordine in venti minuti: la risposta è stata bella chiara”