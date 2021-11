Spalletti: «Domani giocheranno tutti. Non ci manca nulla per vincere»

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza per presentare la gara di Europa League di domani sera contro il Legia

La gara Legia Varsavia-Napoli è valida per la terza giornata d’Europa League 2021 del Gruppo C e si giocherà al Legia Warsaw Municipal Stadium di Varsavia giovedì, 4 novembre 2021 alle 18.45

Sulle assenze di Insigne e Fabian

«Una somma di valutazioni, domenica ho tenuto fuori Lorenzo perchè ha un muscolo affaticato e noi valutiamo con lo staff medico le cose da fare al meglio. Lo teniamo fuori per precauzione, se forza in allenamento allora il muscolo si riaffatica e magari potrebbe giocare: però ci sono partite ogni tre giorni e ci sono giocatori che meritano di giocare. Poi potrebbe anche giocare, però c’è una partita giovedì e una domenica e ho altri calciatori che meritano di giocare, quindi viene fuori da più valutazioni. Quelli he ho lasciato a casa c’era del rischio nel tentativo di fargli dare un contributo alla squadra»

Su Petagna e Mertens

«Petagna e Mertens sono Petagna e Mertens. Mertens è un calciatore che riesce a riempire la sua zona, poi con Zielinski in condizione avrebbe colmato meglio la sua zona nell’ultima partita, Piotr ha facilità di inserimento, si butta negli spazi però sono strade diverse che portano tutte e due all’obiettivo se percorse correttamente»

«Perché poi non dovete preoccuparvi dei minuti non giocati, ma dovete preoccuparvi di quello che avete fatto per far vincere la squadra nei minuti giocati. Le facce le fanno loro. Che faccia si fa si vede domani, domani giocano, giocano tutti quelli che sono qui. Con le 5 sostituzioni c’è il 50% di giocare che è il raggiungimento di un risultato perché è più importante per lo spettacolo, per ribaltare una partita, per vedere più contenti i giocatori. A noi domani non manca assolutamente niente, l’unica possibilità per soddisfare la forza della squadra è la vittoria»