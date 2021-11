Son segna il primo gol dell’era Conte al Tottenham e festeggia così (VIDEO)

È giusto così. L’attaccante sudcoreano è il calciatore più forte degli Spurs, con buona pace di Harry Kane. È un calciatore per intenditori.

È di Son il primo gol dell’era Conte al Tottenham. È giusto così. L’attaccante sudcoreano è il calciatore più forte degli Spurs, con buona pace di Harry Kane. È un calciatore per intenditori. Uno che non spreca un pallone, essenziale, che spolpa le difese, che pulisce i palloni e dopo un secondo li manda in porta. Antonio Conte ne farà un calciatore ancor più forte. Lui ha segnato la rete del momentaneo 1-0 sul Vitesse in Conference League. E ha festeggiato così. Poi è arrivato il 2-0 di Lucas Moura. E il 3-0 su autorete al termine di un’azione rocambolesca. Poi, è arrivato il gol degli olandesi. Al 32esimo il punteggio è di 3-1. Al 39esimo è di 3-2.