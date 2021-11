Plusvalenze, Repubblica: Gravina e la Figc pensano a una norma salva-Juve

Pensa a una regola che permetta alla Federazione di non considerare, ai fini delle iscrizioni ai campionati, gli effetti a bilancio degli scambi a saldo zero

Caso plusvalenze, pezzo molto informato oggi su Repubblica, a firma Matteo Pinci. Ecco come si conclude:

A ottobre la Covisoc aveva scritto una relazione con 64 scambi sospetti. Ma la Procura della Federcalcio ha dovuto attendere di leggerne su Repubblica per aprire un fascicolo. Ora Gravina, presidente della Figc, pensa a una regola che permetta alla Federazione di non considerare, ai fini delle iscrizioni ai campionati, gli effetti a bilancio degli scambi a saldo zero. Ma il Decreto Rilancio prevede la possibilità per le società di spalmare su 5 anni le perdite del 2020. Insomma, far plusvalenze non serve più. E la norma Figc rischia di chiudere la stalla a buoi già scappati.