Plusvalenze Juventus, la Procura di Torino accusa il club di falso in bilancio e false fatturazioni

Sono indagati il presidente Andrea Agnelli, il vice Pavel Nedved, l’ex direttore sportivo Fabio Paratici. Giovedì la Finanza in sede per acquisire documenti

È la fine di un’era. Sta crollando il muro della Juventus. La vicenda plusvalenze è arrivata alla Procura di Torino. Ieri sera – come annunciato dal Corriere della Sera – la Procura di Torino ha inviato la Guardia di Finanza in sede ad acquisire documenti per le accuse di falso in bilancio e false fatturazioni. Le operazioni avrebbero portati a guadagni sui 50 milioni di euro.

Sono indagati il presidente Andrea Agnelli, il vice, Pavel Nedved, l’ex direttore sportivo Fabio Paratici (oggi al Tottenham) e altri tre dirigenti ed ex dirigenti bianconeri dell’area finanziaria. Repubblica scrive che si tratta

del direttore dell’area business Stefano Bertola, del direttore finanziario Stefano Cerrato e del suo predecessore Marco Re, non più alla Juventus dal luglio del 2020.

L’inchiesta, dei pubblici ministeri Mario Bendoni, Cirio Santoriello e dall’aggiunto Marco Gianoglio, segue gli accertamenti della Consob e della Covisoc.

Si tratta di movimenti per circa 50 milioni di euro. Le operazioni (quarantadue) sono quelle che furono messe in evidenza dalla Covisoc: l’affare Arthur-Pjanic ma soprattutto tantissime che riguardano calciatori della Primavera.

Proprio ieri la Juventus ha emesso un comunicato sul rischio di danni che alla Juve avrebbe potuto arrecare questa indagine.

