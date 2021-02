Gazzetta: ora sulle plusvalenze si accendono i fari della Covisoc

La pratica, diffusissima, del ricorso alle operazioni di muto soccorso tra club coi bilanci traballanti per produrre plusvalenze, entra nel raggio d’azione della Covisoc, la Commissione di Vigilanza della Federcalcio, che sta completando il monitoraggio.

Lo scrive la Gazzetta dello Sport in un pezzo molto argomentato di Marco Iaria, di qualche giorno fa. L’articolo pare dall’ultimo caso, lo scambio col Genoa tra Nicolò Rovella per 18 milioni, e Portanova (10 milioni) e Petrelli (8), di cui abbiamo già scritto.

“Il vizietto è radicato nel calcio italiano. E c’è da dire pure che la Juventus, per doveri di trasparenza nei confronti della Borsa, comunica tutto quanto in tempo reale, con lo “svantaggio” di finire subito sotto i riflettori a differenza di altri club che quelle stesse informazioni fanno emergere solo in sede di approvazione dei bilanci annuali, quindi a distanza di diversi mesi. Ma è un fatto che la Juve, azienda calcistica leader in Italia, abbia ricorso massicciamente alle plusvalenze in questi anni e ora, in piena pandemia, sia costretta a pagarne il conto”.