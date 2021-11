La Juventus: «Il rischio di danni per l’indagine Covisoc sulle plusvalenze è molto rilevante»

Calcio e finanza pubblica un documento del club, nel quale si mette nero su bianco il timore che l’indagine finisca col danneggiare seriamente la reputazione e le casse

La Juventus mette nero su bianco il timore che l’indagine della Covisoc e della Federcalcio sulle plusvalenze sospette finisca col danneggiare seriamente la reputazione e le casse del club.

Calcio e Finanza pubblica un documento della stessa società allegato all’aumento di capitale da 400 milioni di euro da poco sottoscritto, con la valutazione dei possibili rischi conseguenti alle verifiche da parte degli enti di controllo della Borsa e della Figc.

La società si dice esposta “al rischio che ad esito della verifica ispettiva in corso la Consob adotti provvedimenti sfavorevoli per il Gruppo. La Consob può avviare un procedimento amministrativo e nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere agli emittenti di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato”.

“Ove all’esito dell’eventuale procedimento che fosse avviato nei confronti dell’Emittente si verificasse tale circostanza, potrebbero verificarsi impatti negativi anche significativi sulla reputazione e sulla situazione economica e patrimoniale dell’Emittente e del Gruppo”.

“Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio – si legge ancora – è considerato di media probabilità di accadimento”, ma “potrebbe avere un impatto negativo rilevante sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo”. La Juventus “stima che il rischio abbia alta rilevanza”.