Napoli-Verona, accolto il ricorso dell’Hellas, niente multa per i cori contro i napoletani

La Corte Sportiva d’Appello ha annullato la sanzione a carico sella società gialloblu per i cori durante il match del 7 novembre scorso

L’Hellas Verona non dovrà versare la multa di 10mila euro stabilita dal Giudice Sportivo lo scorso 9 novembre per i cori contro i napoletani intonati dai suoi tifosi in occasione del match contro il Napoli al Maradona., giocato il 7 novembre di quest’anno. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha infatti accolto il ricorso del club gialloblu su Napoli-Verona, assistito in questo dall’avvocato Stefano Fanini. Niente ammenda per i “cori offensivi di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori del Napoli“, dunque.