Marotta non risponde alla domanda su Insigne

L’amministratore delegato dell’Inter e consigliere della Lega Nazionale Professionisti Serie A, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Rai RadioUno dopo il derby con il Milan concluso in pareggio ieri sera.

A Radio Anch’Io Sport il dirigente ha parlato anche di mercato e del possibile interesse verso il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, che, con il contratto in scadenza e ancora non rinnovato, è al centro di numerosi rumors di mercato che lo vorrebbero indirizzato anche verso la Mls

«Siamo concentrati sui giocatori che abbiamo in rosa, dove in molti sono campioni d’Italia. Il team sta rispettando le nostre aspettative. A gennaio non credo che faremo qualche cambiamento, pensiamo a giugno e sugli investimenti per il futuro»