Libero: il Pallone d’Oro non ha senso, ha vinto la paura di interrompere il duopolio Messi-Ronaldo

Quello assegnato ieri è stato il Pallone d’Oro più assurdo di sempre, abbiamo scritto. Il Pallone d’Oro non ha più un senso, commenta Claudio Savelli su Libero.

Il trofeo è andato ancora una volta, la settima, a Leo Messi,

“nonostante i suoi “unici” trionfi stagionali siano la Coppa America e la Coppa del Re con l’ormai ex squadra, il Barcellona. Vince un 34enne e soprattutto vince la paura di interrompere il duopolio Messi-Ronaldo in vigore dal 2008, come se l’unica eccezione di Modric (stavolta 29esimo) nel 2018 fosse stata una lesa maestà da cui redimersi , finché si può”.

E continua:

“La magra consolazione è che a essere retrogrado non è il calcio tutto ma la bolla di giornalisti (uno per nazione e non tutti competenti come Paolo Condò di Sky e Repubblica) che vota per il Pallone d’Oro, incapace di premiare i talenti che da anni dominano come Lewandowski (dal 2014 segna più di 40 reti a stagione), secondo e preso in giro con il premio «attaccante dell’anno» come risarcimento del mancato Pallone d’Oro 2020, o di spingere quelli emergenti come il 21enne Haaland (11esimo), che viaggia al ritmo di un gol a partita”.