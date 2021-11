Le scelte di Spalletti per la sfida contro i polacchi: Mertens e Politano in panchina, in porta c’è Meret al posto di Ospina

Il Napoli è pronto a scendere in campo contro il Legia Varsavia per la quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League. Un successo per gli azzurri significherebbe guadagnare la testa del gruppo C. Di seguito le scelte di Spalletti e Golebiewski.

Legia Varsavia (3-4-3): Miszta; Johansson, Wieteska, Jedrzejczyk; Ribeiro, Josue, Slisz, Mladenovic; Kastrati, Emreli, Luquinhas.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Anguissa; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna.